أعربت نقابة المصورين الصحافيين، عن استنكارها "الاعتداء على المصوّرين والإعلاميّين الّذين يغطّون الأحداث الراهنة، وينقلون ساعة بساعة وجع الناس والأهالي في المناطق كافّة، ويتحمّلون المشقات في سبيل عملهم النبيل بنقل الحقيقة إلى الرأي العام".
وتمنّت في بيان، "عدم التعرّض للإعلاميّين والصحافيّين إلى أيّ جهة انتموا وعدم الاعتداء عليهم خلال عملهم"، مؤكّدةً أنّ "المصوّرين الصحافيّين هم عين المواطن وضميره الحي في نقل الحقائق عبر الصورة لكلّ ما يجري في وطننا"، وشجبت "ما تعرّض له الزملاء من إهانات وتحطيم لآلات التصوير"، مناشدةً القوى الأمنية والجيش حمايتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المصورين الصحافيين: لعدم التعرض للإعلاميين والصحافيين إلى أي جهة انتموا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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