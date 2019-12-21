اشار النائب اسعد حردان بعد لقائه رئيس الحكومى المكلف حسان دياب على راس الكتلة القومية الاجتماعية ضمن الاستشارات النيابية غير الملزمة، الى اننا تبادلنا بالاراء بما يخدم لبنان، ونحن طرحنا ان تكون الحكومة حكومة طوارئ اقتصادية معيشية، وتشكيل الحكومة يكون على اساس المؤسسات الدستورية، والحكومة هي حكومة القرار السياسي وهي حكومة كل لبنان واللبنانيين".
واعتبر حردان ان "الحكومة يجب ان تعطي اشارات جديتها بالعمل لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة، والا لبنان سيبقى مفكك والناس في الشوارع. اضاف "نحن نريد قانون انتخابي خارج القيد الطائفي".
كانت هذه تفاصيل خبر حردان بعد لقاء دياب: الحكومة هي حكومة القرار السياسي وهي حكومة كل لبنان واللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.