"مكتب الحريري" ينفي إبرام تسوية بينه وبين الثنائي الشيعي حول تكليف دياب

اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى ان جريدة " اللواء " اوردت في عددها اليوم، تقريراً اخبارياً يزعم "ابرام تسوية كاملة بين سعد الحريري والثنائي الشيعي انتهت الى تكليف الدكتور حسان دياب وعدم تسمية كتلة المستقبل السفير نواف سلام وامور اخرى نسبت الى التسوية المزعومة".
واكد المكتب الاعلامي في بيان، "ان كل ما ورد في التقرير غير صحيح ويقع في خانة التحليل والتكهن، وان الأمر الوحيد الذي جرى التوافق والتأكيد عليه بين الرئيس الحريري والثنائي الشيعي هو العمل بكل الوسائل على منع الفتنة وحماية السلم الاهلي .
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