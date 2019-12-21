أقامت مجموعة "البريد و​النشرة​" إحتفالاً ب​عيد الميلاد​ المجيد وقرب إستقبال ​العام الجديد​ جمعت فيه كل الموظفين الذين ينتمون إلى الأقسام كافةً والتي تضم النشرة www.elnashra.com رئيس التحرير ​جوزيف سمعان​. لمتابعة باقي التفاصيلاضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة البريد والنشرة المهندس أرز المر يحتفل مع الموظفين بعيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.