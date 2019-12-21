الوسط المستقل: المرحلة تتطلب إجراءات استثنائية منها تشكيل حكومة مصغرة من مستقلين

شدّد النائب ​نقولا نحاس​، بعد لقاء كتلة "الوسط المستقل" رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، في ​مجلس النواب​ بإطار ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة الّتي يجريها، على "أنّنا نعتبر أنّ المرحلة الحاليّة تتطلب إجراءات استثنائيّة جدًّا، منهاتشكيل حكومة مصغّرة قدر الإمكان تضمّ مستقلّين وخبراء بالملفات الّتي يستملونها".

وركّز على "أنّنا تمنّينا أن يكون ​البيان الوزاري​ المقتضب عبارة عن لائحة بالإصلاحات الأساسيّةالفاعلة الّتي تنقذ البلد، مع جدول زمني لتنفيذها. وإذا لم يحصل ذلك، أن تكون استقالة الحكومة جاهزة"، لافتًا إلى أنّ "الإصلاحات بحاجة إلى قوانين ومراسم وتوافق، ولذلك ليكن البيان الوزاري منطلقًا للتوافق".

وأكّد نحاس "أنّنا لا نملك ترف الوقت، وهو أصبح عدوًّا لنا، لأنّنا إذا لم نكسب الوقت للخروج من ​الأزمة​، سنكون أمام وضع أصعب"، مبيّنًا "أنّنا لم نعرض على دياب أن يكون لدينا دور في تسمية الوزراء".

وجزم من جهة ثانية، أنّ "سفر رئيس الحكومة السابق النائب ​نجيب ميقاتي​ إلى خارج لبنان كان مقرّرًا منذ أسبوعين ولم يكن بإمكانه تأجياه"، مشيرًا إلى أنّ "دياب أبلغهم بأنّه سيتّصل اليوم بميقاتي".