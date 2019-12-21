العثور على جثة مواطن في العين البقاعية مصابة بطلق ناري والى جانبه بارودة صيد

تم العثور على جثة الشاب ع.ض. من بلدة العين في البقاع الشمالي، مصابة بطلق ناري والى جانبه بارودة صيد، وحضرت عناصر من القوى الامنية إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادث.
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