العثور على جثة مواطن في العين البقاعية مصابة بطلق ناري والى جانبه بارودة صيد

تم العثور على جثة الشاب ع.ض. من ​بلدة العين​ في ​البقاع الشمالي​، مصابة بطلق ناري والى جانبه بارودة صيد، وحضرت عناصر من ​القوى الامنية​ إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادث.



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