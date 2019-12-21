اشار النائب سامي الجميل في كلمة له بعد مشاركة كتلة "الكتائب" في الاستشارات النيابية الغير الملزمة الى أننا "نعتبر انه اليوم أصبح هناك قطيعة بين الشعب والقوى السياسية التي لم تحب أن تسمع صوته"، معتبرا أن "الامر خطير عندما تصبح الدولة بجهة والناس في حهة أخرى".
واشار الى أن "السلطة تريد ان تكمل بفرض مشيئتها في المؤسسات الدستورية"، معتبرا أن "هذا مسار خاطئ في وقت الشعب اللبناني "يفقر"، مضيفا: "اذا اردنا ان نرد الحق الى الشعب اللبناني يجب أن نذهب الى الانتخابات النيابية المبكرة التي تسمح للشعب اللبناني ان يقرر من سيكون في هذه السلطة".
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة "الكتائب" بعد لقائها دياب: للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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