كتلة "الكتائب" بعد لقائها دياب: للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة

اشار النائب ​سامي الجميل​ في كلمة له بعد مشاركة كتلة "الكتائب" في ​الاستشارات النيابية​ الغير الملزمة الى أننا "نعتبر انه اليوم أصبح هناك قطيعة بين الشعب والقوى السياسية التي لم تحب أن تسمع صوته"، معتبرا أن "الامر خطير عندما تصبح ​الدولة​ بجهة والناس في حهة أخرى".

واشار الى أن "​السلطة​ تريد ان تكمل بفرض مشيئتها في ​المؤسسات الدستورية​"، معتبرا أن "هذا مسار خاطئ في وقت ​الشعب اللبناني​ "يفقر"، مضيفا: "اذا اردنا ان نرد الحق الى الشعب اللبناني يجب أن نذهب الى ​الانتخابات النيابية​ المبكرة التي تسمح للشعب اللبناني ان يقرر من سيكون في هذه السلطة".