جبران باسيل يلتقي ديفيد هيل بهذه الأثناء في منزله

يلتقي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، بهذه الأثناء في منزله، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​.

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