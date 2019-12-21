جبران باسيل يلتقي ديفيد هيل بهذه الأثناء في منزله

يلتقي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بهذه الأثناء في منزله، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل.
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