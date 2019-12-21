جعجع بعد لقائه هيل: لا نريد حقائب بالحكومة والبيت القصيد ان يأتي للحكومة اختصاصيين مستقلين

اشار رئيس ​القوات​ ​سمير جعجع​ الى انه "سيتجه وفد من القوات للقاء الرئيس المكلف ​حسان دياب​، ونحن لا نريد شيئاً في هذه ​الحكومة​ ولا نريد حقائب وأقصى تمنياتي أن يحذو الأفرقاء السياسيين حذونا وواضح ما يريده الناس"، ولفت الى "اننا نريد تصرفات مختفلة بعد 65 يوم في الشارع، وبالتالي يجب ان تكون حكومة كليا جديدة، والمطلوب ان يكون كل الوزراء مستقلين.

واوضح جعجع في تصريح له بعد لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، ان بيت القصيد ان يأتي الى الحكومة اختصاصيين مستقلين، ومن غير المفروض ان يكون الجميع بالحكومة انطلاقا من المواقف السابقة.

واعتبر ان البعض يحاول ان يلعب لعبة في غير وقتها وهي تسمية أخصائيين غير مستقلين وبيت القصيد أن تتشكل الحكومة من اخصائيين مستقلين ليسوا تحت سلطة القوى التي أوصلت خيارتها الى ما نحن عليه. ولفت الى ان الثلاثي الذي أيد الرئيس المكلف عليه أن يختار بين حكومة اخصائيين ليحفظوا مكانهم بالشكل وإلا لن يبقى شيء في البلد، لاننا بحاجة تدفقات مالية ضخمة الى ​لبنان​ والقوى الدولية لن تقدم شيئاً بمجرد وجود القوى القديمة عينها في الحكومة.

واكد ان المسألة اليوم ليست مسألة 8 و14 اذار لان من يهدد البلد هو ​الوضع الاقتصادي​.

وحول اتصال المخابرات السعودية به وطلبها عدم التصويت لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، قال "لو تصغر بعض الصحف في لبنان مخيلتها كان أفضل لها وللناس، وعلاقتنا جيدة مع السعوديين والإمارتيين والدول الصديقة للبنان، ولكن موقفنا أمر آخر واجتمعنا 6 ساعات متواصلة حتى أخذنا قرارنا من تسمية رئيس الحكومة".