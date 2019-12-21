"كتلة المستقبل" بعد لقائها دياب: لن نشارك بالحكومة ولن نعرقل التأليف

ابلغت كتلة "المستقبل" بعد لقاءها رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ أننا "لن نشارك بالحكومة ولن نعرقل التأليف لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة".

وتمنى عليه ان "يكون ​تأليف الحكومة​ من اختصاصيين مستقلين وهكذا يمكن ان يعيد بناء جسور الثقة بين الناس و​السلطة​ وهذه رغبة كل الناس"، مشدداً على اننا "تمنينا أن تكون المدة أقصر من عشر أو ستة أسابيع خصوصا وأن الحكومة ستكون من لون واحد كما كان التكليف".