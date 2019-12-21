ابلغت كتلة "المستقبل" بعد لقاءها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أننا "لن نشارك بالحكومة ولن نعرقل التأليف لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة".
وتمنى عليه ان "يكون تأليف الحكومة من اختصاصيين مستقلين وهكذا يمكن ان يعيد بناء جسور الثقة بين الناس والسلطة وهذه رغبة كل الناس"، مشدداً على اننا "تمنينا أن تكون المدة أقصر من عشر أو ستة أسابيع خصوصا وأن الحكومة ستكون من لون واحد كما كان التكليف".
كانت هذه تفاصيل خبر "كتلة المستقبل" بعد لقائها دياب: لن نشارك بالحكومة ولن نعرقل التأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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