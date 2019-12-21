مساعدات شتوية من مؤسسة شيلد الانسانية للعائلات الاكثر فقرا في حاصبيا والعرقوب

وزعت مؤسسة شيلد الانسانية بتمويل من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ unhcr وبالتعاون والتنسيق مع رئيسي اتحادي بلديات ​الحاصباني​ سامي الصفدي و​العرقوب​ الحاج ​محمد صعب​ ​مساعدات​ شتوية على العائلات اللبنانية الاكثر فقرا في قرى وبلدات الاتحادين حيث طالت اكثر من 700 عائلة وهي عبارة عن قسائم شرائية بقيمة 300000 الف ليرة لبنانية لكل عائلة لشراء مادة ​المازوت​ المعدة للتدفئة المنزلية وقد اشرف على عملية التوزيع التي تمت في مركزي الاتحادين في ​حاصبيا​ و​الهبارية​ و​بلدية شبعا​ نائب ممثل المفوضية قسم العمليات ايمانويل جينياك ومسؤول مؤسسسة شيلد ايمن الرز .

وقد لاقت هذه اللفتة ارتياحا وتقديرا كبيرين من قبل المستفيدين الذين وجدوا فيها خشبة خلاص للاوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة التي تواجههم خلال هذه الفترة الصعبة مع بداية فصل ​الشتاء​ مثمنين للجهود التي تبذلها مؤسسة شيلد والمفوضية وكل الدول والمؤسسات المانحة على ما تقدمه من دعم ومساعدات للعائلات الفقيرة والمحتاجة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تحاصرهم على كافة الاصعدة .