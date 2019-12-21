الشرطة القبرصية تعتقل ثلاثة اشخاص في قضية "سيارة تجسس" إسرائيلية

أعلنت الشرطة القبرصية عن اعتقال ثلاثة أشخاص ضمن إطار التحقيق في قضية ضبط سيارة مجهزة بأدوات تجسس إلكتروني متطورة، وهي تابعة لشركة يترأسها إسرائيلي يعد ضابطا استخباراتيا سابقا.
واعتقلت الشرطة امرأة ورجلين قبارصة من موظفي شركة WiSpear، بـ13 تهمة تتعلق بمخالفة قوانين الخصوصية والاتصالات الإذاعية وسرقة بيانات شخصية والحصول على وثائق بطريقة غير مشروعة.
وأحدثت قضية "سيارة التجسس" صدى واسعا في قبرص، بعد أن نشرت مجلة "فوربس" الأميركية في أيلول الماضي مقابلة مع رئيس WiSpear، الإسرائيلية تال ديليان، حيث تباهى بسيارته التي تضم، حسب قوله، أجهزة تجسس متطورة تتجاوز قيمتها تسعة ملايين دولار بإمكانها التنصت على اتصالات هاتفية ورسائل في تطبيقات التواصل مثل "واتساب" من مسافة تبلغ كيلومتر.
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