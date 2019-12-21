الشرطة القبرصية تعتقل ثلاثة اشخاص في قضية "سيارة تجسس" إسرائيلية

أعلنت ​الشرطة القبرصية​ عن اعتقال ثلاثة أشخاص ضمن إطار التحقيق في قضية ضبط ​سيارة​ مجهزة بأدوات تجسس إلكتروني متطورة، وهي تابعة لشركة يترأسها إسرائيلي يعد ضابطا استخباراتيا سابقا.

واعتقلت الشرطة امرأة ورجلين قبارصة من موظفي شركة WiSpear، بـ13 تهمة تتعلق بمخالفة قوانين الخصوصية و​الاتصالات​ الإذاعية وسرقة بيانات شخصية والحصول على وثائق بطريقة غير مشروعة.

وأحدثت قضية "سيارة ​التجسس​" صدى واسعا في قبرص، بعد أن نشرت مجلة "​فوربس​" الأميركية في أيلول الماضي ​مقابلة​ مع رئيس WiSpear، الإسرائيلية تال ديليان، حيث تباهى بسيارته التي تضم، حسب قوله، ​أجهزة تجسس​ متطورة تتجاوز قيمتها تسعة ملايين ​دولار​ بإمكانها التنصت على اتصالات هاتفية ورسائل في تطبيقات التواصل مثل "​واتساب​" من مسافة تبلغ كيلومتر.