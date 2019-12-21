رئيس وزراء الهند يدعو لعقد اجتماع لبحث الوضع الامني بعد نشوب الاحتجاجات

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى عقد اجتماع مع مجلس وزرائه لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل..
ولفت مسؤول حكومي بارز لـ"رويترز" بعد أن طلب عدم ذكر اسمه الى ان "رئيس الوزراء دعا لاجتماع لكامل مجلس وزراء الاتحاد لتقييم الوضع الراهن نتيجة الاحتجاجات العنيفة في أجزاء كثيرة من البلاد على تعديل قانون الجنسية".
وشدد نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، الى إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.
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