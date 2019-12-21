الرئاسة التركية: يجب عدم تجاهل ما تقوم به مصر والإمارات في ليبيا

شددت ​الرئاسة التركية​ على أن "ردود الفعل الواردة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع ​ليبيا​ حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، لن تمنع أنقرة من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط".

وفي مقال نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أوضح ألطون أن "بلاده بتوقيعها هذه المذكرة، أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، وأنها لاعب مهم في المنطقة لا يمكن إغفاله".

ورأى أنه "من المعروف أن قبرص الرومية، ومصر، و​اليونان​، و​إسرائيل​ منزعجة من سياسة تركيا في شرق ​البحر المتوسط​"، لافتا الى أن "التصريحات الوقحة لقبرص الرومية بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب ​الاتحاد الأوروبي​ و​الولايات المتحدة​ و​روسيا​، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط".

وشدد ألطون على أن بلاده لن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن "تركيا اضطرت لسنوات عديدة، إلى الانشغال فقط بمشاكلها الداخلية، والآن لا يمكنها أن تنغلق على نفسها، وهي تتابع كل التطورات في المنطقة".

وأكمل ألطون "هذه ليست مسؤولية تاريخية فحسب بالنسبة لتركيا، بل ضرورة كونها دولة كبيرة. يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات ​الأمم المتحدة​ من خلال دعمها ​خليفة حفتر​ في ليبيا".