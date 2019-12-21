الرئيس الصيني لترمب: التدخل الأميركي يضر بالمصالح الصينية









اسماء السيد - بكين: أفادت وسائل اعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ نظيره الاميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي الجمعة أن تعليقات الولايات المتحدة وسلوكياتها في ما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتيبيت تضر بالعلاقات بين البلدين.

قالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن شي أشار إلى أن "سلوك الولايات المتحدة تدخل في الشؤون الداخلية للصين وأضرّ بمصالحها، وهو أمر يسيء الى الثقة المشتركة والعلاقات الثنائية".

وأشار إلى دول التجارة في تقديم "مساهمات كبيرة للاستقرار ولتطوير العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتطور الاقتصاد العالمي"، داعيا إلى تحقيق "فوائد متبادلة وحلول يكون فيها الجانبان رابحين" وإلى "احترام الكرامة الوطنية لمل طرف وسيادته".

Advertisements

تابعت الوكالة نقلًا عن شي أن "الصين تعبّر عن قلقها من التصريحات الصادرة من الجانب الأميركي وتحركاته بشأن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتيبت الصينية".

كتب ترمب في تغريدة أنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع شي، مشيرا إلى أن الصين "بدأت على نطاق واسع" شراء منتجات زراعية أميركية بموجب الاتفاق الذي لم يكشف ترمب متى سيتم توقيع "المرحلة الأولى" منه.

تقضي هذه "المرحلة الأولى" التي تعد حلا جزئيا للخلاف التجاري بين البلدين، بزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والسلع الأميركية مقابل تخفيف واشنطن للرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

نقلت وكالة الأنباء الصينية عن شي قوله إن الصين تأمل في أن "تنفّذ واشنطن بجدية" الأمور المهمة التي أجمع عليها رئيسا الدولتين خلال محادثاتهما العديدة، معبّرا عن أمله في أن تولي واشنطن "اهتماما أكبر لمخاوف الصين". وفي تغريدته كتب ترمب أنه لم يناقش مع شي سوى قضية كوريا الشمالية.

