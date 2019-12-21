كسر رأسه بشومة.. نجار يقتل جاره خلال وصلة رقص بحفل زفاف في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بضربة على رأسه بـ"شومة" خلال مشاجرة مع نجار، بحفل زفاف في الخانكة، بالقليوبية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بورود إشارة من مستشفى عين شمس التخصصي، بوصول "م.ح.ح"، 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، وتوفى فور وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال كلًا من والد المتوفى "ح.ح.ي"، 57 سنة، مزارع، وشقيقه "ر" 32 سنة، سائق، قررا حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و"ح.ج.ح"، وشهرته "إبراهيم جمال"، 29 سنة، نجار، أثناء لهوهما، والرقص بالعصا في حفل عرس بمحل إقامتهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المتوفى بـ"شومة" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط العصا المستخدم في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 11518 إداري مركز الخانكة لسنة ،2019 وجاري العرض على النيابة العامة.