غداً.. آلاف السياح يشاهدون تعامد الشمس على "الكرنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

تحتفل محافظة الأقصر، غدًا الأحد، بتعامد الشمس على وجه تمثال "آمون" بمعبد الكرنك، في ظاهرة فلكية فريدة تسمى بـ"الانقلاب الشمسي" وتأتي بالتزامن مع عيد ميلاد الإله "رع" إله الشمس عند الفراعنة.

ويأتي تعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون، ضمن 4 آلاف و500 حدث فلكي عرفته مصر القديمة.

وتقيم محافظة الأقصر بهذه المناسبة احتفالية سياحية وفنية، يشارك فيها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من الباحثين في مجال الآثار والفلك والمصريات، وزوار الأقصر، بحضور مسئولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين في المحافظة.

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك، حدثًا هامًا تسعى المحافظة لاستغلاله في تنشيط السياحة، وجذب مزيد من السياح، والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.