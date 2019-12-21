الجزائر / إخترقت مواقع خاصّة ببيانات ومعلومات من إدارات سريّة، تفكيك عصابة دوليّة مختصّة في تهريب الكوكايين والآثار الرومانيّة عبر تونس

أماطت فرقة البحث والتحري، بأمن ولاية خنشلة الجزائرية ، اللثام عن عصابة إجرامية، تنشط ضمن شبكة تهريب دولية، مختصة في تهريب الكوكايين، والعقاقير النفسية، و الآثار الرومانية، والعملة الأجنبية من أورو ودولار، تتكون من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و40 سنة

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، أمرت السلطات القضائية الجزائرية، بعد تقديمهم بإيداع 6 منهم رهن الحبس، مع وضع اثنين رهن الرقابة القضائية، عن تهم ثقيلة، منها اختراق مواقع خاصة ببيانات ومعلومات إدارية سرية، وتسريبها لفائدة شبكات إجرامية، حيث مكنت العملية من حجز أكثر من 160 مشط للمهلوسات، من أخطر الأنواع، وحجز ثلاث سيارات من نوع مرسيدس ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، و مجموعة من الآثار الرومانية، وصخور أثرية عالية الجودة، و كمية من المخدرات الصلبة، من نوع كوكايين، خلال حملة التفتيش والمداهمة التي مسّت منازل المشتبه فيهم أثناء مراحل التحقيق.

تفاصيل هذه القضية قدمها رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن خنشلة، وقال إنها نتاج تحقيق معمق، فتح منذ التاسع من الشهر الجاري، على مستوى فرقة البحث والتحري، بإشراف من رئيس الأمن قبل توقيف المجموعة التي كانت بصدد تهريب المحجوزات نحو دولة أوروبية، عبر تونس، مع كشف عملية خرق لمواقع معلوماتية، لإدارات حساسة، يعمل أفرادها على تزويدهم بالمعلومات والبيانات، التي تسهل من مهام الشبكة، التي قدم أطرفها أمام نيابة محكمة خنشلة، ومنها نحو قاضي التحقيق