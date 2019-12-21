الجيش الصومالي يسيطر على مناطق خاضعة لحركة "الشباب" المتطرفة

سيطرت قوات الجيش الصومالي، اليوم السبت، بشكل كامل على مناطق في إقليم جوبا السفلي، الواقع جنوبي الصومال، من قبضة حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة.

وقال مسئولون بالجيش - حسبما ذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية - "تمت السيطرة على المناطق عقب القيام بعملية منظمة". السيطرة على المناطق عقب القيام بعملية منظمة".

وأضافت الإذاعة أن حركة "الشباب" تسيطر على مساحات كبيرة في إقليم "جوبا السفلي" وكل إقليم "جوبا الوسطي"، مشيرة إلى أن الحركة المتطرفة شنت هجمات ضد الحكومة الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميصوم" في الإقليمين. إلى أن الحركة المتطرفة شنت هجمات ضد الحكومة الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميصوم" في الإقليمين.

يذكر أن القوات الصومالية، المدعومة من القوات الأمريكية وقوات "أميصوم"، تشن عمليات عسكرية في جنوب الصومال من أجل دحر حركة "الشباب" من البلاد بأسرها.



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