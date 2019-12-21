ظهر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في فيديو جديد على موقع التواصل الأجتماعي " تويتر" برفقة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. للقوات المسلحة. واحتفى باللقاء، الدكتور خالد المرزوقي ،الذي نشر صورة الفيديو علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي وكتب "سيدي صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد Advertisements رئيس الدولة حفظه الله مع صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد .. اللهم احفظهم يارب ". رئيس الدولة حفظه الله مع صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد .. اللهم احفظهم يارب ". شاهد الفيديو:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ظهور جديد لرئيس الإمارات برفقة الشيخ محمد بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.