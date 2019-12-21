نيوزيلندا: المواطنون سلموا السلطات 50 ألف سلاح بعد حادثة "كرايستتشيرش"

أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم السبت، أن المواطنين سلموا أكثر من 50 ألف سلاح مرخص، في إطار برنامج إعادة شراء الأسلحة الذي أعقب قرار منع حيازة المواطنين للأسلحة بعد مذبحة "كرايستتشيرش" التي وقعت في مارس الماضي.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحكومة منعت حيازة أغلب أنواع الأسحلة القتالية نصف الأوتوماتيكية قبل مرور شهر من حادثة "كرايستتشيرش" التي راح ضحيتها 51 مصليا في إطلاق نار

شنه مسلح متطرف على مسجدين.



وأضافت الشبكة، أن الشرطة أطلقت بعد ذلك البرنامج الذي بلغت مدته ستة أشهر، منوهة بأنه انتهى مساء أمس /الجمعة/، وشهدت مقرات تسليم الأسلحة تزايدا في إقبال المواطنين عليها في الدقائق الأخيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن بيانات مؤقتة أفادت بأن نحو 33 ألفا سلموا 51 ألف سلاح، بجانب 5 آلاف سلاح

أخرى في إطار عفو مالكيهم من المساءلة ولكن دون تعويضهم عنها.



وقال وزير الشرطة النيوزيلندي ستيوارت ناش، "إن المجرمين سيجدون صعوبة في الحصول على أسلحة لأنهم أعتادوا على سرقتها من ملاكها القانونيين، لكن هذه الأسحلة لن تكون عرضة للتداول مجددا"، مؤكدا على أن نيوزيلندا أصبحت أكثر أمنا من قبل هجمات مارس الماضي.



يذكر أن، الشرطة النيوزيلندية نشرت بيانات تفيد بأن الحكومة دفعت أكثر من 66 مليون دولار أمريكي لدفع تعويضات لملاك الأسلحة المرخصة ضمن برنامج إعادة شرائها، في إطار الجهود المبذولة لمنع حدوث أي هجمات متطرفة.

