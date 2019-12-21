صورة تقبيل وزير الحرس السعودي يد ولي العهد تثير السوشيال ميديا

أثارت صورة تظهر تقبيل وزير الحرس السعودي، الأمير عبدالله بن بندر، ليد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ردود فعل واسعة علي موقع التواصل الأجتماعي "تويتر". وتدوال نشطاء صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمرافقة حارسة الشخصي، الأمير عبدالله بن بندر في رحلة جوية ويقوم الحارس بتقبيل يده. بن بندر في رحلة جوية ويقوم الحارس بتقبيل يده. Advertisements يذكر أن الأمير عبدالله بن بندر عيّن وزيرا للحرس الوطني في المملكة بأمر ملكي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نهاية العام 2018. نهاية العام 2018. الأمير الشاب من مواليد الـ7 أغسطس 1986، وأنهى تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض وكان الثاني على المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، والتحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالاً تجارية أثناء دراسته الجامعية.

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