روسيا تدين العقوبات الأميركية ضد "نورد ستريم 2"

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت بأن العقوبات الأميركية ضد الشركات المساهمة في مشروع خط "السيل الشمالي 2" (نورد ستريم 2) للغاز، التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب الجمعة تمنع دولاً أخرى من "تنمية اقتصاداتها".

وكتبت الناطقة ماريا زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك أن "دولة يبلغ دينها 22 ألف مليار دولار تمنع بلدانا تتمتع بالملاءة من تدوير اقتصاداتها الفعلية"، قبل أن تدين "الأيديولوجيا الأميركية التي لا تحتمل المنافسة العالمية".

اقرأ أيضاً...الاتحاد الأوروبي "يعارض" عقوبات أميركا على مشروع "نورد ستريم 2"