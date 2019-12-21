الاتحاد الأوروبي "يعارض" عقوبات أميركا على مشروع "نورد ستريم 2"

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن إدانته للعقوبات الأميركية التي تطال الشركات المشاركة في بناء خط أنبوب "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة".

وفي أعقاب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"، أعلنت شركة "ألسيز" السويسرية المشاركة في إنشاء خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وقف مشاركتها في إنشاء الخط حتى إشعار آخر.

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ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قاعدة جوية بواشنطن حزمة تشريعية متعلقة بميزانية الدفاع. ويعتبر قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" جزءاً من هذه الحزمة، ودخل حيز التنفيذ بتوقيع ترامب.