كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرنسا تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر بشركات السياحة، صباح اليوم السبت، وصول أول رحلة طيران فرنسية إلى مطار شرم الشيخ الدولي بعد توقف سنوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وقال المصدر العامل بشركات السياحة، إن فرنسا ستستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيا مع توقع زيادة أعداد السائحين الفرنسيين وعدد الرحلات في بداية الموسم السياحي المقبل.

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واستقبل مطار شرم الشيخ، الخميس الماضي أولى الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينه شرم الشيخ، وعلى متنها 110 راكباً إلى مطار شرم الشيخ.

وفي سياق متصل، قد وصلت في وقت سابق أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة انتر اير والقادمة من برمنجهام بلندن وعلى متنها 110 راكبًا إلى مطار شرم الشيخ.

وبهذه المناسبة، استقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، هذا وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا إلي الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبه مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.