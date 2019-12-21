كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب في أذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مطار حيدر علييف بأذربيجان، اليوم السبت، أن طائرة ركاب مدنية نفذت هبوطًا اضطراريًا، في العاصمة باكو.

وذكرت سلطات مطار حيدر علييف، أن الطائرة كانت قادمة من ولاية غوا الهندية في طريقها إلى موسكو، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة في أذربيجان، اعتقال رئيس حزب المعارضة الرئيسي و10 نشطاء آخرين قبل تظاهرة مقررة ضد الانتهاكات الحقوقية في البلد الذي تحكمه السلطة بقبضة من حديد، على ما أعلن سياسيون معارضون.

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وقال المتحدث باسم حزب المساواة المعارض جيولاجا أصلانلي، إن رئيس الحزب عارف حاجيلي و10 نشطاء آخرين في الحزب اعتقلوا صباح الثلاثاء.

وتابع: "الشرطة تحاصر مقر الحزب منذ الصباح"، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة لمنع التظاهرة المقررة في وقت لاحق الثلاثاء.

وكان حزب المساواة أعلن عزمه تنظيم التظاهرة الثلاثاء احتجاجا على التضييق على حرية التجمع في عهد الرئيس إلهام علييف.