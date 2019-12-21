كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزل ترامب وإحالته للمحاكمة.. نهاية عام مليء باللحظات التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفي عام مليء بالحظات التاريخية، أغلق مجلس النواب دورته الأخيرة عام 2019 بأهم ما يمكن أن يفعله.

وقام مجلس النواب بإقالة الرئيس دونالد ترامب مساء الأربعاء - قمة الإجراءات التي يمكن أن يتخذها للتحقق من سلطة الرئيس. لكنها ليست نهاية الطريق لجهود عزل البيت.

ولم تنقل نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بعد مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة تالية ستحدد ما إذا كان ترامب سيبقى في منصبه أم ستتم إزالته. إنها خطوة إجرائية متزعزعة، ولكن تلك التعطيل تنفض عملية الاقالة المحفوفة بالمخاطر بالفعل في مجلس الشيوخ.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن المجلس في "مأزق" حول القواعد التي ستحكم المحاكمة. ولم يتم تحديد هذه القواعد - لكن هذا لم يمنع مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من مغادرة واشنطن لبقية العام، مما أدى إلى إلقاء العملية برمتها على حالة من الفوضى ستستمر حتى عام 2020.

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وما زلنا لا نعرف متى ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ، على الرغم من أن الديمقراطيين في مجلس النواب يستعدون بشكل خاص لبدءها بمجرد أسبوع 6 يناير.

ويكشف التأخير أيضًا عن منطقة برلمانية رمادية، ويزعم البعض أن ترامب لا يتم عزله رسميًا إلى أن يحيل مجلس النواب المقالات إلى مجلس الشيوخ.

وعلى الأقل، هناك نقطة مضيئة واحدة في نهاية ديسمبر، يبدو أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض قد تضافرت جميعًا لتجنب إغلاق حكومي آخر.