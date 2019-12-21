كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة باكستانية تحكم على عالم متهم بإزدراء الأديان بالإعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة باكستانية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، حكمًا على عالم ليبرالي ومحاضر جامعي سابق بالإعدام بتهمة إزدراء الأديان، حيث اتهم جنيد حفيظ من قبل طلاب الجامعة في العام 2013، بازدراء الأديان، حينما شارك منشورات إزدراء أديان على فيسبوك.

وجاء في أمر صادر عن المحكمة: "صدر حكم جنيد حفيظ بالشنق حتى وفاته رهنا بتأكيده من المحكمة العليا المشرفة".

وقال محاموه، إنه تأطير من قبل طلاب من حزب إسلامي متطرف بسبب آرائه الليبرالية والعلمانية، وفي هذا الشهر وضعت لجنة الحرية الدينية الأمريكية "حفيظ" على قائمتها للضحايا العالميين.

وأكد محامي الدفاع، أسد جمال، إنه سيستأنف الحكم في محكمة عليا.

وقال "جمال" لوكالة "رويترز": "لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة في قضايا التجديف في باكستان." لدينا نظام ضعيف. لا يمكن لأحد أن يقف أمام تهمة ازدراء الأديان".

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عقدت المحاكمة في سجن في مدينة ملتان بوسط باكستان في ظل إجراءات أمنية مشددة بسبب تهديدات لعائلة حفيظ ومحاميه.

"حفيظ"، الذي ترك دراسته في كلية الطب العليا في باكستان لمواصلة شغفه بالفن والأدب، حصل على منحة من برنامج فولبرايت ودرس بجامعة ولاية جاكسون حيث تخصص في الأدب الأمريكي والتصوير والمسرح.

إهانة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) يحمل عقوبة الإعدام الإلزامية في باكستان ، التي تشكل حوالي 95٪ من المسلمين.

وفي سياق منفصل، رفضت محكمة باكستان العليا يوم الثلاثاء (29 يناير 2019) الطعن المقدم ضد الحكم الصادر بتبرئة المسيحية آسيا بيبي من تهم تجديف وجهت إليها، لترفع بذلك العقبة القضائية الأخيرة في هذه القضية المستمرة منذ سنوات طويلة، وربما التمهيد لمغادرتها البلاد.

وقال رئيس المحكمة العليا آصف سعيد خوسا إنه "استناداً إلى موضوع الدعوى، فإن التماس الطعن هذا مرفوض"، وهذه الهيئة القضائية العليا هي التي أسقطت السنة الماضية حكم الإعدام بحق بيبي بتهمة التجديف. وعلى الفور بدأ الناشطون بالمطالبة بالسماح لها بمغادرة باكستان حيث لا تزال حياتها معرضة للخطر بعد أن حض الإسلاميون المتطرفون على قتلها. وهي موجودة في مكان ترفض الحكومة الكشف عنه.

ويشار إلى أن المزاعم ضد بيبي تعود إلى عام 2009 عندما اتهمت بالتجديف، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون الباكستاني. بيد أنها نفت التهمة وساندتها في قضيتها جمعيات حقوقية دولية وسياسيون وشخصيات دينية. ودعا البابا السابق بنديكت السادس عشر إلى إطلاق سراحها في عام 2010، وفي عام 2015، التقت ابنتها خليفته البابا فرنسيس.