أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || سقوط ضحايا جدد باحتجاجات "قانون الجنسية" في الهند

أعلنت مصادر طبية هندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في ولاية أوتار برادش، إلى 11 شخصا، من جراء أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الرافضة لقانون الجنسية.. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إحباط هجوم إرهابي شرق مدينة ترهونة الليبية

أحبط الجيش الوطني الليبي، هجوم شنته ميليشيات حكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة (جنوبي شرقي طرابلس). أخبار عالمية عاجلة اليوم || فيسبوك يحذف مئات الحسابات المرتبطة بترامب

حذف موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مئات الحسابات الوهمية تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وعلى تطبيق "إنستجرام".

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