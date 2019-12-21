كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيسبوك يحذف مئات الحسابات المرتبطة بترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذف موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مئات الحسابات الوهمية تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وعلى تطبيق "إنستجرام".

وقال مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني في "فيسبوك" ناثانيال غليتشر، اليوم السبت، إن هذه الشبكة واحدة من اثنتين تم وقفهما بسبب "المشاركة في تدخل أجنبي وحكومي"، والسعي إلى "تضليل الآخرين".

وأضاف غليتشر، في بيان نشره على الإنترنت: "في كل من هاتين الحالتين، قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة".

وأكد: هذه الحسابات "تنشر عادة محتوى مسل وأخبارا حول القضايا السياسية الأمريكية بما في ذلك محاكمة ترامب والعقيدة المحافظة والمرشحون السياسيون والانتخابات والتجارة والقيم الأسرية وحرية الدين".

ووفقا لقناة روسيا اليوم، هذا الإعلان هو أحدث كشف لـ"فيسبوك" عن قضايا تلاعب بحسابات يتم إنشاؤها باستخدام هويات مزيفة لتضخيم صورة جماعة سياسية أو قضية.

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وفي هذا الإطار، أزال "فيسبوك" 610 حسابات و89 صفحة و156 مجموعة و72 حسابا على "إنستجرام" أنشئت في فيتنام والولايات المتحدة واستخدم بعضها صور تعريف صنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي بزعم أنها لأشخاص من الولايات المتحدة، وفقا للشبكة الاجتماعية.

وأنفق نحو 55 مليون حساب يتبع صفحة أو أكثر تديرها هذه الشبكة أقل من 9,5 مليون دولار من الإعلانات على "فيسبوك" و"إنستغرام" مجتمعين، وفق الموقع.

أما الشبكة الثانية للحسابات التي تمت إزالتها فمصدرها جورجيا واستهدفت أشخاصا هناك، وفق غليتشر.

وقال غليتشر "على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم والتنسيق فيما بينهم، إلا أن تحقيقنا ربط هذا النشاط بشركة باندا للإعلانات في جورجيا، والحكومة التي يقودها حزب الحلم الجورجي".

وتمت إزالة 39 حسابا و344 صفحة و13 مجموعة على "فيسبوك" و22 حسابا على "إنستجرام" جمعت أكثر من 440 ألف متابع بشكل عام بعد ربطهم بحملة جورجيا.