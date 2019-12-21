كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: عقوبات الأمم المتحدة ستضع المسمار النهائي في نعش الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والمعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لإجبار طهران على الالتزام بالاتفاق لكنها ستتجنب استعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد الجمهورية الاسلامية، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي لم تكشف هويته.

وقال المصدر، إن ما يسمى بـ EU three - الاتحاد الأوروبي الثلاثة الكبار المكون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا - وافقوا من حيث المبدأ على إطلاق آلية تسوية المنازعات بشأن إيران، لكنهم ما زالوا ينتظرون ويروا كيف ستتصرف إيران قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأشار المصدر إلى أن: "إطلاق العملية يهدف إلى حل المشكلات الإشكالية وإنقاذ الصفقة. ليس تلقائيًا أن تتبعها عقوبات الأمم المتحدة. إذا قررنا القيام بذلك إعادة فرض العقوبات فهذا يعني أننا قررنا وضع المسمار الأخير في نعش خطة العمل الشاملة المشتركة"

يأتي هذا التصريح، في الوقت الذي قالت فيه مبعوثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، إن إعادة فرض العقوبات "ليست خطوة نرغب في اتخاذها، لكن تصرفات إيران لا تترك لنا سوى خيار صغير سوى الرد ضمن حدود الاتفاق".

وأضافت: "إذا اضطررنا إلى السير في طريق إطلاق آلية إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، فسنفعل ذلك من أجل إيجاد طريق دبلوماسي للمضي قدمًا بهدف حماية الاتفاقية".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع المستوى مشارك في المحادثات النووية قوله، إن طهران قد أُبلغت "باستعداد EU three لإطلاق الآلية".

وقال المسؤول: "إذا فعلوا ذلك، فإن إيران سوف تتصرف وفقًا لذلك. إذا كانوا يريدون الحفاظ على هذه الصفقة، فعليهم الوفاء بوعودهم، وإلا فإن إيران ستتخذ خطوات إضافية"، مدعيًا، أن دول EU three تتعرض للتخويف من قبل الولايات المتحدة.

تأتي هذه التصريحات، بعد أن أصدر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بيانًا مشتركًا يتهمون إيران بـ "خرق" الاتفاق النووي لعام 2015، ويشيرون إلى أنهم التزموا بالتزاماتهم بالاتفاقية.

وقال الموقعون الأوروبيون في بيان مشترك: "لقد أيد الاتحاد الأوروبي وEU three بالكامل التزامات الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك رفع العقوبات كما هو متوقع بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. من الأهمية بمكان أن تتمسك إيران بالتزاماتها في خطة العمل المشتركة المشتركة وتعمل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة لتخفيف التوترات".