كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط هجوم إرهابي شرق مدينة ترهونة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط الجيش الوطني الليبي، هجوم شنته ميليشيات حكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة (جنوبي شرقي طرابلس).

وأصدر الجيش الليبي، بيانًا اليوم السبت، قال فيه إن "هجوم الميليشيات الفاشل على شرق ترهونة يدل على أن حكومة الوفاق لا تحكمها مبادئ ولا مصالح وطنية".

وأضاف البيان: "حكومة الوفاق على استعداد لإزهاق أرواح الشباب خصوصا أبناء مصراتة في مغامراتها الفاشلة وتقديراتها الخاطئة".

وجدد الجيش الوطني الليبي لمدينة مصراتة "التزامه" بمهلة 3 أيام، التي تنتهي الساعة 12 مساء يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أنه "لن يتم تجديدها أو تمديدها".

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وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قال إن الجيش سيوجه "ضربات قوية" لميليشيات مصراتة "في حال لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة.

ووجه الجيش الوطني الليبي في بيان قبل يومين "رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب".

وحث البيان "الحكماء في مصراته على أن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر الجاري، إطلاق عملية تحرير قلب مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات الإرهابية، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.