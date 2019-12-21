كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آليات عسكرية تركية تدخل إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية، الأراضي السورية، بعد منتصف ليل الجمعة السبت، حسبما أعلن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري، إن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، حيث يتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه، فيما إذا كانت لحماية النقاط التركية مع اقتراب المعارك من البعض منها، أم أن هناك اتفاقاً لانتشارها بمنطقة ما جنوب شرقي إدلب.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون، تحاول استعادة العلاقات مع تركيا وسط الجدل الأخير حول قاعدة إنجيرليك الجوية وكوريتشيك رادار ستاتيو، وسط تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق المجمعات إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي قدمًا بفرض عقوبات على بلده.

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صرح مصدر في البنتاجون، بأن: "نعتبر أن وضع قواتنا في تركيا هو رمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل والمساعدة في الدفاع عن تركيا - حليفنا في الناتو وشريكنا الاستراتيجي".

فرضت واشنطن من قبل عقوبات على الحكومة التركية مرة أخرى في أكتوبر، بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 وعملية أنقرة في شمال سوريا ضد المتشددين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، ولكن في وقت لاحق ألغتهم، عندما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة.

تصاعدت التوترات بين الحلفاء بعد أن أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن معاقبة تركيا من خلال قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات في 11 ديسمبر. إذا أقر مجلس الشيوخ التشريع ووقعه الرئيس، فقد يؤدي ذلك إلى تجميد الأصول التركية وقيود التأشيرات والوصول المحدود إلى الائتمان.