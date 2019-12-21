كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا.. حرائق الغابات تطوق سيدني مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طوق اثنين من الحرائق مدينة سيدني، أكبر وأقدم مدينة في أستراليا، اليوم السبت، على مستوى الطوارئ، بينما في جنوب أستراليا تم العثور على شخص ميتا في منطقة النار.

وتسببت الظروف المأساوية في حرائق الغابات في إغلاق بعض الطرق الرئيسية المتجهة إلى الجنوب والغرب من سيدني وطلبت السلطات من الناس تأخير السفر في بداية فترة عطلة عيد الميلاد، محذرة من عدم إمكانية التنبؤ بالحرائق بسبب الرياح الشديدة ودرجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال شين فيتزسيمونز مفوض الإطفاء في نيو ساوث ويلز، عن الظروف التي تم تصنيفها على أنها "كارثية": "لقد كان اليوم يومًا سيئًا. أعلى مستوى من الخطر".

وأضاف: "بحلول وقت متأخر بعد الظهر، تم تصنيف ستة حرائق في الولاية على مستوى الطوارئ، بما في ذلك حريقان حول سيدني".

وأردف "فيتزسيمونز"، في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا الممتلكات متأثرة وخاسرة. لدينا 3000 من رجال الإطفاء وموظفو خدمات الطوارئ يتعاملون مع الحرائق".

ولم يبلغ عن أي إصابات خطيرة. قُتل اثنان من رجال الإطفاء المتطوعين على جبهة النار يوم الخميس وأُصيب عدد آخر بجروح.

كان من المتوقع أن تتحسن الظروف في الأيام المقبلة، قبل طفرة أخرى للطقس الحار في غضون أسبوع تقريبًا.

وأكد "فيتزسمونز": "لن نواجه هذه الحرائق إلا بعد هطول أمطار لائقة - لقد قلنا ذلك لعدة أسابيع وشهور".

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إنه من غير المتوقع هطول أمطار كبيرة في الشهرين المقبلين.

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كان ما يقرب من 100 حريق مشتعلًا في نيو ساوث ويلز بعد ظهر اليوم السبت - تم تمييز ستة منها على أنها مستوى للطوارئ.

قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، حذرت الشرطة الناس من تجنب السفر لأن الطرق ستغلق على الأرجح وسترتفع درجات الحرارة.

وقالت متحدثة باسم شرطة نيو ساوث ويلز: "اليوم ليس يوم بدء عطلتك".

وقد شهدت أكبر المدن الأسترالية، ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنها تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع، أدت إلى فرض حالة الطوارئ لسبعة أيام في ولاية نيو ساوث ويلز.

ونقلت "فرانس برس"، أن رئيسة حكومة هذه الولاية الشرقية غلاديس بيريجيكليان، عللت القرار بـ"الظروف المناخية الكارثية".

وبلغ متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية الثلاثاء، ما تجاوز الرقم القياسي البالغ 40.3 درجة مئوية في 7 يناير عام 2013، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

ووصلت درجات الحرارة في جنوب ووسط أستراليا يوم الخميس، إلى ما بين 8 و 16 درجة أعلى من المعتاد، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتزيد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك أكثر من 100 حريق في نيو ساوث ويلز، وتسببت الحرارة والدخان في زيادة حالات الدخول إلى المستشفى.