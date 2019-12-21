رياح قوية تتسبب في حوادث متفرقة بمدينتي طنجة وتطوان.. وإصابة شخصين

تسببت رياح قوية وصلت متوسط سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، في حوادث متفرقة بمدينتي طنجة وتطوان، أدت إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، وتسجيل خسائر مادية.

وشهدت مدينة تطوان حادثتين متفرقتين، تتعلقان بسقوط عمود للإنارة العمومية على سيارة بشارع 9 أبريل، ما أدى إلى انقلابها وإصابة سائقها بجروح متفاوتة.

فيما تسبب هبوب رياح قوية، في تطاير لوحة علامة تجارية لإحدى المؤسسات البنكية، لتصيب شخصا بجرح على مستوى الرأس.

وفي طنجة أدت سرعة الرياح إلى سقوط شجرة وسط طريق الرميلات، وتسبب ذلك في عرقلة حركة السير والجولان.

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وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قد حذرت، من هبوب رياح قوية ابتداء من أمس الجمعة وإلى غاية اليوم السبت، في عمالات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص-أنجرة والمضيق والفنيدق وتطوان وتازة وشفشاون والحسيمة والناظور والعرائش.