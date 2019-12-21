سمنة المرأة خلال الحمل تؤثر على صحة طفلها العقلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أميركية حديثة أنّ زيادة وزن المرأة وإصابتها بالسّمنة خلال فترة الحمل، مرتبطة برفع احتمالات إصابة أبنائهن بضعف المهارات الحركية في سن ما قبل المدرسة، كما قد يصابون بانخفاض معدّل الذكاء في مرحلة الطفولة.

واعتمدت الدّراسة الّتي أجراها باحثون في جامعة تكساس الأميركية، على مراقبة 368 من الأمهات وأطفالهن، ضمن أوضاع اقتصادية متماثلة تقريبا أثناء الحمل، ومقارنتها بمراقبة الأطفال عندما كان عمرهم 3 و7 سنوات.

وفي عمر 3 سنوات، قاس الباحثون مهارات الأطفال الحركية، ووجدوا أن بدانة الأم أثناء الحمل كانت مرتبطة بقوة، بانخفاض المهارات الحركية لدى الأطفال.

وفي سن السابعة، قاسوا معدلات الذكاء لديهم، ووجدوا أن الأطفال الذين كانت أمهاتهم تعانين زيادة الوزن أو السمنة أثناء الحمل، حصلوا على درجات أقل بمقدار 5 نقاط أو أكثر، في اختبارات الذكاء واسعة النطاق، مقارنة بمن كانت أمهاتهم في وزن طبيعي خلال الحمل.

وقال الباحثون في دراستهم الّتي نشروها في العدد الأخير من دورية BMC Pediatrics العلمية، إن هناك احتمالا لاستمرار الآثار السلبية لسمنة الأم في الحمل على الأطفال حتى مرحلة البلوغ، لأن معدل ذكاء الطفولة يعد مؤشرا لمستوى التعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية والنجاح المهني في وقت لاحق من الحياة.

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لكن المثير للاهتمام، أن هذه النتيجة تحققت لدى المواليد الذكور فقط، ولم تؤثر سمنة الأم في فترة الحمل، على المواليد الإناث من حيث الحركة ومعدل الذكاء.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن قائدة فريق البحث، الدكتورة إليزابيث ويدن قولها إنّ "الأمر المثير للدهشة هو أنه حتى باستخدام التقييمات التنموية المختلفة المناسبة للفئة العمرية، فقد رصدنا تأثيرات سمنة الأمهات على أولادهن الذكور في كل من الطفولة المبكرة والمتوسطة، ما يعني استمرار هذه الآثار بمرور الوقت".

ونصحت النساء اللاتي يعانين زيادة الوزن خلال فترة الحمل، باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات، إضافة إلى الحفاظ على الحركة والنشاط، والتأكد من الحصول على ما يكفي من الأحماض الدهنية مثل "أوميجا 3" الموجود في زيت السمك.

وكانت دراسات سابقة حذرت من أن زيادة وزن الأم أثناء الحمل، يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة لها ولطفلها، منها السكري، وارتفاع ضغط الدم، والعيوب الخلقية.

وأضافت أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين زيادة الوزن، معرضون بنسبة 50 في المئة لزيادة الوزن، وترتفع النسبة إلى 70 بالمئة إذا كان كلا الوالدين يعانيان السمنة.