الربيزي يوجه دعوة هامة إلى منتسبي المجلس الإنتقالي الجنوبي

السبت 21 ديسمبر 2019

ووجه القيادي في الحراك الجنوبي، أحمد الربيزي، دعوة هامة إلى منتسبي المجلس الإنتقالي الجنوبي .



وقال في سلسلة تغريدات له بتويتر، "ان الجنوبيين عانوا في مرحلة الحراك الجنوبي السلمي من عدم وجود انضباط تنظيمي" .. مشيرا الى ان بعض المنظمات الدولية، والاحزاب اليمنية، وسلطات صنعاء كانت تستغل هذه الثغرة وتعمد الى أستمالة او أغواء بعض القيادت لإشراكها في ندوات، او في تشكيلات جديدة دون الرجوع إلى مكوناتها، الأمر الذي يسبب لها ارباك تنظيمي.

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واكد الربيزي بان عدم الانضباط التنظيمي لهذا المكون الثوري الحراكي أو ذاك، يخلق فوضى داخل المكون، الأمر الذي يفقده هيبته التنظيمية ليس فقط لدى منتسبيه، بل ولدى المنظمات والهيئات الدولية، والتي ترفع تصورات وتقارير حصيلتها ان (الحراك الجنوبي) ممزق وليس لديه القدرة التنظيمية لإدارة دولة مستقبلية.

وفي تغريدة ثالثة مضى الربيزي بالحديث في ذات الموضوع داعيا الى استخلاص العبر من تجربة مكونات الحراك الجنوبي، مؤكدا على عدم تكرارها.

واختتم الربيزي تغريداته بالقول : طالما اليوم لدينا المجلس الانتقالي الجنوبي، كمؤسسة سياسية يجب على منتسبيها الأمتثال لقياداتها، وفق اللوائح التنظيمية، وعدم الخروج عنها حتى لا تسبب ارباك للمجلس تؤدي إلى تشتت مواقفه