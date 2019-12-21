- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الربيزي يوجه دعوة هامة إلى منتسبي المجلس الإنتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
ووجه القيادي في الحراك الجنوبي، أحمد الربيزي، دعوة هامة إلى منتسبي المجلس الإنتقالي الجنوبي .
وقال في سلسلة تغريدات له بتويتر، "ان الجنوبيين عانوا في مرحلة الحراك الجنوبي السلمي من عدم وجود انضباط تنظيمي" .. مشيرا الى ان بعض المنظمات الدولية، والاحزاب اليمنية، وسلطات صنعاء كانت تستغل هذه الثغرة وتعمد الى أستمالة او أغواء بعض القيادت لإشراكها في ندوات، او في تشكيلات جديدة دون الرجوع إلى مكوناتها، الأمر الذي يسبب لها ارباك تنظيمي.
واكد الربيزي بان عدم الانضباط التنظيمي لهذا المكون الثوري الحراكي أو ذاك، يخلق فوضى داخل المكون، الأمر الذي يفقده هيبته التنظيمية ليس فقط لدى منتسبيه، بل ولدى المنظمات والهيئات الدولية، والتي ترفع تصورات وتقارير حصيلتها ان (الحراك الجنوبي) ممزق وليس لديه القدرة التنظيمية لإدارة دولة مستقبلية.
وفي تغريدة ثالثة مضى الربيزي بالحديث في ذات الموضوع داعيا الى استخلاص العبر من تجربة مكونات الحراك الجنوبي، مؤكدا على عدم تكرارها.
واختتم الربيزي تغريداته بالقول : طالما اليوم لدينا المجلس الانتقالي الجنوبي، كمؤسسة سياسية يجب على منتسبيها الأمتثال لقياداتها، وفق اللوائح التنظيمية، وعدم الخروج عنها حتى لا تسبب ارباك للمجلس تؤدي إلى تشتت مواقفه
كانت هذه تفاصيل خبر الربيزي يوجه دعوة هامة إلى منتسبي المجلس الإنتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.