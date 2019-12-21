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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. انفجار لغم حوثي يتسبب بنفوق حوت ضخم والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
تسبب انفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الإنقلابية في المياه الإقليمية اليمنية إلى نفوق حوت ضخم، ليكون أحدث ضحايا هذه الألغام التي تهدد الملاحة الدولية وأنشطة الصيد.
وأكد المرصد اليمني للألغام في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، الجمعة، أن نفوق هذا الحوت الضخم ناجم عن انفجار لغم بحري قبالة سواحل محافظة حجة في البحر الأحمر شمال غربي اليمن.
ونشر المرصد مقطع فيديو للحوت بعد نفوقه، جراء الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة في المياه الإقليمية، وتسببت بمقتل عشرات الصيادين وحرمان آلاف آخرين من مصدر رزقهم، إضافة إلى تهديد الملاحة الدولية.
وكان الجيش اليمني كشف في وقت سابق عن انتزاع الفرقة الهندسية 500 لغم بحري زرعتها ميليشيات الحوثي في المياه الإقليمية لليمن في البحر الأحمر وسواحله خلال العام الماضي 2018.
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