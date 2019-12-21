شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بتحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، أن القرار خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها ومسائله سلطة الاحتلال عنها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية وهو ما دعت إليه بإلحاح دول الجامعة العربية في عديد القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة.
وشدد على أن القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة، داعيًا الجميع وبخاصة محكمة الجنايات للعمل على استكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق المقاصد المرجوة لنظام العدالة وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني والتي تأتي في الاتجاه والوقت الصحيح وتأخرها يحمل معنى التقاطع مع نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي و الشرعية الدولية.
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