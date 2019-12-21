إعتقال 20 مطلوبا بينهم سوداني بحملة أمنية غربي الأنبار

أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، السبت، باعتقال 20 مدنيا بينهم سوداني الجنسية ورعاة أغنام من المشتبه بتورطهم بعمليات ارهابية خلال حملة امنية في المناطق الصحراوية غربي الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية نفذت حملة امنية في المناطق الصحراوية تمكنت من خلالها اعتقال 20 مطلوبا بينهم سوداني الجنسية ورعاة اغنام من المشتبه بتورطهم بعمليات اخفاء معلومات عن تواجد خلايا ارهابي داعش كونهم في المناطق القريبة من وادي حوران والمناطق الصحراوي الاخرى التي يختبأ ارهابي التنظيم فيها".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "القوات المقتحمة لهذه المناطق اعتقلت عدد من رعاة الأغنام على خلفية قيام بعض عناصر التنظيم الاجرامي بالاختفاء مع رعاة الاغنام وارتداء ملابسهم تحسبا من استهدافهم من قبل القوات الامنية وطيران الجيش"، مبينا أن "القوات الأمنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احد مراكز الاحتجاز الأمني للتحقيق معهم ومعرفة الدواعي الحقيقة من وراء اخفاء المعلومات عن القوات الأمنية بشأن تواجد خلايا مجرمي داعش في مناطقهم".