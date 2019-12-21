بالفيديو.. ضربات عراقية تستهدف مواقع 'داعشية'

نشرت قيادة العمليات المشتركة، مقطع فيديو يظهر طائرات "أف 16" العراقية وهي تستهدف أوكاراً لـ"داعش" في سلسلة جبال حمرين.
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس الأول الخميس، عن تدمير أوكار وانفاق لـ"داعش" قرب بحيرة حمرين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طائرات الـ F_16 العراقية تنفذ ضربات جوية، قرب بحيرة حمرين في سلسلة جبال حمرين".
وأضافت أن الضربات "أسفرت عن تدمير أوكار وانفاق تستخدم من قبل عناصر داعش، وقد قتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بداخلها".
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طائرات الـ F_16 العراقية تنفذ ضربات جوية، قرب بحيرة حمرين في سلسلة جبال حمرين".
وأضافت أن الضربات "أسفرت عن تدمير أوكار وانفاق تستخدم من قبل عناصر داعش، وقد قتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بداخلها".
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