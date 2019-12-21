ذهبيتان للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي

2019-12-21 | 10:55
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اما البطل هادي فريدون قادر، فهو الاخر حصد الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على خصمه الأردني بوزن (67) كغم.
وحصد كل من: اياد عبد الهادي ومصطفى رعد وجون حسين على الميدالية البرونزية، إذ توجوا بها اليوم في حين يخوض لاعبين اخرين المباراة النهائية اليوم السبت.
وحصد اللاعب شاكر رعد التكريتي الميدالية الفضية، بعدما قرر الانسحاب من المباراة النهائية بنصيحة من الكادر الطبي، نظراً للكدمات وعدم جاهزيته البدنية.
وسينافس اللاعبون: سلام صالح، وعبد الله فؤاد حسن على الميدالية الذهبية اليوم السبت.
يذكر ان العراق شارك بعشرة لاعبين، 8 متقدمين و2 شباب في البطولة الاسيوية التي ستختتم اليوم السبت.
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