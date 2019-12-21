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ذهبيتان للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي

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2019-12-21 | 10:55

ذهبيتان للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي

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يواصل منتخب المواي تاي، نتائجه المشرفة والمميزة في بطولة آسيا للعبة والمقامة منافساتها في أبو ظبي الإماراتية.
واستطاع البطل الدولي محمد علي مشجل، ان يحصد ذهبية بطولة آسيا بوزن (54) كغم بعد فوزه على لاعب من دولة طاجكستان.

اما البطل هادي فريدون قادر، فهو الاخر حصد الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على خصمه الأردني بوزن (67) كغم.


وحصد كل من: اياد عبد الهادي ومصطفى رعد وجون حسين على الميدالية البرونزية، إذ توجوا بها اليوم في حين يخوض لاعبين اخرين المباراة النهائية اليوم السبت.

وحصد اللاعب شاكر رعد التكريتي الميدالية الفضية، بعدما قرر الانسحاب من المباراة النهائية بنصيحة من الكادر الطبي، نظراً للكدمات وعدم جاهزيته البدنية.

وسينافس اللاعبون: سلام صالح، وعبد الله فؤاد حسن على الميدالية الذهبية اليوم السبت.

يذكر ان العراق شارك بعشرة لاعبين، 8 متقدمين و2 شباب في البطولة الاسيوية التي ستختتم اليوم السبت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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