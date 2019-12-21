إحصائية: المسلمون يشكلون نسبة 23.2% من مجموع سكان العالم

وذكر الموقع بحسب آخر إحصائية له لشهر كانون الأول لعام 2019، أن "الديانة المسيحية احتلت المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها 31.5%، فيما احتلت المرتبة الثانية الديانة الإسلامية وبنسبة 23.2%".

وأضاف، أن "الأشخاص الذين ليس لهم انتماء ديني احتلوا المرتبة الثالثة وبنسبة 16.3%، فيما جاءت الديانة الهندوسية بالمرتبة الرابعة وبنسبة 15%، فيما احتلت الديانة البوذية المرتبة الخامسة وبنسبة 7.1%، واحتلت الديانة العشائرية المرتبة السادسة وبواقع 5.9%، واحتلت ديانات أخرى مختلفة المرتبة السابعة وبنسبة 0.8%، واخيرا احتلت الديانة اليهودية وبنسبة 0.2%".



وأوضح، أن "الديانة المسيحية الكاثوليكية انتشرت في بلدان أميركا الجنوبية والوسطى ودول من أوربا شملت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ودول من أفريقيا شملت زائير وانغولا والكونغو والغابون، فيما شملت الديانة المسيحية الارثوذكسية روسيا ودول لاتفيا وبولندا وروسيا البيضاء، فيما شملت الديانة البروتستانية كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا".

ولفتت إلى أن "الدول الإسلامية شملت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشاد والنيجر ومالي ودول باكستان وبنغلادش وإندونيسيا"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن "الديانة الهندوسية انتشرت في الهند ومنغوليا وانتشرت الديانة البوذية في الصين وتايند وبورما".



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