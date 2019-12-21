فضية وثلاث برونزيات للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي

وحصد كل من: اياد عبد الهادي ومصطفى رعد وجون حسين على الميدالية البرونزية، إذ توجوا بها اليوم في حين يخوض اربع لاعبين المباراة النهائية اليوم السبت.

وحصد اللاعب شاكر رعد التكريتي الميدالية الفضية، بعدما قرر الانسحاب من المباراة النهائية بنصيحة من الكادر الطبي، نظراً للكدمات وعدم جاهزيته البدنية.



وسينافس اللاعبون: محمد علي مشجل، سلام صالح، هادي فردون وعبد الله فؤاد حسن على الميدالية الذهبية اليوم السبت.

يذكر ان العراق شارك بعشرة لاعبين، 8 متقدمين و2 شباب في البطولة الاسيوية التي ستختتم اليوم السبت.