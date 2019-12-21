فضية وثلاث برونزيات للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي

2019-12-21 | 10:44
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يواصل منتخب المواي تاي، نتائجه المشرفة والمميزة في بطولة آسيا للعبة والمقامة منافساتها في أبو ظبي الإماراتية.
وحصد اللاعب شاكر رعد التكريتي الميدالية الفضية، بعدما قرر الانسحاب من المباراة النهائية بنصيحة من الكادر الطبي، نظراً للكدمات وعدم جاهزيته البدنية.
وسينافس اللاعبون: محمد علي مشجل، سلام صالح، هادي فردون وعبد الله فؤاد حسن على الميدالية الذهبية اليوم السبت.
يذكر ان العراق شارك بعشرة لاعبين، 8 متقدمين و2 شباب في البطولة الاسيوية التي ستختتم اليوم السبت.
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