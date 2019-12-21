انطلاق مباحثات جديدة في الخرطوم بخصوص سد النهضة

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، اجتماعات وزراء الموارد المائية عن مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، فقد واستَهل الوزراء الاجتماع بكلمات افتتاحية، قبل أن تبدأ الجلسات المغلقة، التي تُختتم غدا الأحد.
وكان وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا اجتماعا في واشنطن في السابع من شهر تشرين الثاني الماضي برعاية وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ومنحوا أنفسهم مهلة حتى منتصف كانون الثاني المقبل للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع سد النهضة.
وكان وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا اجتماعا في واشنطن في السابع من شهر تشرين الثاني الماضي برعاية وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ومنحوا أنفسهم مهلة حتى منتصف كانون الثاني المقبل للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع سد النهضة.
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