السعودية تنفي الضغط على باكستان لثنيها عن حضور "لقاء ماليزيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، السبت، ممارسة الرياض أي نوع من الضغوط لثني إسلام آباد عن المشاركة فيما سمي بـ"قمة مصغرة" دعت لها ماليزيا.



وكانت ماليزيا قد دعت إلى لقاء خماسي لدول إسلامية هي تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان إلى جانب الدولة الداعية ومشاركة إيران، فيما بات يعرف بـ"قمة الفتنة"، خلال الفترة بين 18 إلى 21 من الشهر الجاري، لكن جاكرتا وإسلام آباد أعلنتا رفض الدعوة.

وقالت سفارة السعودية في باكستان، في بيان، إن "هذه الأنباء المغلوطة (ممارسة الضغوط على إسلام آباد) تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين".

وأكدت توافق البلدين على أهمية منظمة التعاون الإسلامي والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، وعدت ذلك سمة تميز العلاقات التاريخية الراسخة بينهما.

ويأتي تعليق السفارة السعودية بعد مزاعم أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، بشأن ممارسة الرياض ضغوطا على إسلام آباد من أجل مقاطعة أعمال اللقاء المصغر.