السودان يرحب بشطبه من لائحة واشنطن السوداء لحرية المعتقد

رحب السودان السبت، بشطب اسمه من قائمة واشنطن السوداء المتعلقة بالدول التي تثير قلقا على مستوى الحريات الدينية.



ووصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح القرار الذي أصدرته واشنطن بالمستحق.

ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية بدأت العمل على إعادة السودان في مجال الحريات الدينية لحقبة ما قبل عام 1989 من تنوع وتعايش ديني.

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه لا حجر على الحريات الدينية لأحد أو جماعة، قائلا: "سنعمل على صيانة حرية الاعتقاد والفكر والعبادة والتعبير".



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وشدد مفرح على أن السودان سيعمل مع الأسرة الدولية من أجل عالم تصان فيه الحريات ويكرم فيه الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة: "إنه جرى سحب السودان من اللائحة بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون للتصدي للانتهاكات الصارخة المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق".



وبهذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة "قيد المتابعة" على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدّم المسجل.

وهذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم رفع السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.

والخميس، احتفل السودانيون بالذكرى الأولى للثورة التي خرجت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 احتجاجا على زيادة أسعار الخبز وأطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.