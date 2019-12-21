نصائح بيليا تلهم الجزائري إسماعيل بن ناصر مع ميلان

وجه إسماعيل بن ناصر لاعب فريق ميلان الإيطالي، الشكر لزميله الأرجنتيني لوكاس بيليا على نصائحه الثمينة التي يقدمها له بهدف مساعدته على تطوير أدائه مع "الروسونيري".

وقال الدولي الجزائري، في تصريح يوم الجمعة لقناة ناديه: "أنا بصدد التعلم الكثير من الأشياء، أصبحت لديّ ثقة أكبر في إمكاناتي خلال الفترة الأخيرة".

وتابع بقوله: "بيليا بصدد تقديم مساعدة كبيرة لي، فهو لا يتوانى عن تقديم النصح لي بشكل مستمر".

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وأضاف: "من الجيد أن يكون لك زملاء بمثل هذه العقلية الرائعة، نحن كلاعبين مطالبون دائما بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير، أتمنى أن نسير على هذا النهج في المرحلة المقبلة".

ومنذ تعيين ستيفانو بيولي مدربا جديدا لميلان، بات بن ناصر لاعبا مهما في تشكيلة الفريق، حيث شارك أساسيا في المباريات الـ6 الأخيرة للفريق بالدوري الإيطالي، وغاب فقط عن مواجهة نابولي بداعي الإيقاف.

ويملك اللاعب الجزائري في رصيده 11 مباراة بقميص "الروسونيري"، بواقع وقت لعب في حدود 810 دقائق، لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.

ويعتبر العام الحالي هو الأفضل في مسيرة اللاعب الأسبق لمنتخبات فرنسا للشباب، حيث توج خلاله بلقب كأس أمم أفريقيا "مصر 2019" مع منتخب الجزائر، كما انتقل لميلان بعد تألقه اللافت مع فريق أمبولي.

يذكر أن بن ناصر يندرج ضمن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، إلى جانب مواطنيه رياض محرز ويوسف بلايلي.