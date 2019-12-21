تأجيل اجتماع مشار وسلفاكير إلى يناير المقبل لحل القضايا العالقة

أعلنت المعارضة المسلحة بجمهورية جنوب السودان إرجاء اللقاء الثلاثي بين نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، إلى الأسبوع الأول من يناير، لحسم قضية عدد الولايات وحدودها.



وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمعارضة المسلحة فوك بوث لـ"العين الإخبارية": "إن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" أبلغتهم رسميا بإرجاء زيارة نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا إلى عاصمة جنوب السودان جوبا".

وأضاف أن لقاء سلفاكير ومشار كان من المتوقع أن يجرى في حضور الوسيط السوداني نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لحسم قضية الولايات وعددها.

وأشار إلى أن الاجتماع المشترك سيعقد في الأسبوع الأول من يناير المقبل بالتزامن مع انتهاء 50 يوما من المهلة المحددة من قمة الرؤساء الثلاثية بعنتيبي.

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وأكد فوك وجود اتفاق لوصول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لكن الخطط تغيرت وتم الإعلان عن وصول نائب الرئيس.

ووصل نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا إلى الخرطوم لبحث الملفات المتعلقة بالسلام بين فرقاء جوبا وحسمها بشكل نهائي قبل تشكيل الحكومة الانتقالية.

وأعلن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت التوصل لاتفاق مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية، وذلك قبل انتهاء المهلة التي اتفق عليها الطرفان في نوفمبر الماضي المقدرة بـ100 يوم.

وعقد كير ومشار ثلاثة اجتماعات على مدى ثلاثة أيام بحضور الوسيط نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لحل المشكلات العالقة التي تتمثل في ملف الترتيبات الأمنية وعدد الولايات وحدودها.

وكانت المفاوضات بشأن الحكومة قد تعثرت سابقا بعد فشل الجانبين في التوصل إلى صيغة تفاهمية تقضي بتشكيل حكومة.

ووقع سلفاكير وريك مشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام نهائيا في الخرطوم أنهى نزاعا استمر لـ5 سنوات.

