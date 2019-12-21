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رئيس وزراء #الهند يجتمع مع وزرائه لبحث الوضع الأمني بعد نشوب احتجاجات

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البرازيل يوم 14 نوفمبر 2019

قال مصدران بالحكومة الهندية إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا إلى اجتماع مع مجلس وزرائه يوم السبت لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل.

ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين منذ أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي قانون الجنسية الذي يقول معارضوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويقوض الدستور العلماني للبلاد.

 

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